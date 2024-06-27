Украина подписала соглашения по безопасности с двумя странами

Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Эстонией и Латвией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию церемонии подписания соглашения, которая велась на сайте Еврокомиссии.

Соглашения подписали главы государств — президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Подробности об условиях соглашений не приводятся.

4 августа 2023 года США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

26 августа украинский лидер заявил, что к декларации G7 о гарантиях Украине присоединились больше 20 стран. В тот же день Украина начала переговоры с Канадой по гарантиям безопасности.

К настоящему моменту соглашения о гарантиях безопасности Украины заключили США, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Франция, Япония, Латвия и Канада.

Ранее Зеленский заключил с представителями Евросоюза соглашение о гарантиях безопасности для Киева.