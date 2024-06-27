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ЕС и Украина заключили соглашение о гарантиях безопасности для Киева

Зеленский подписал с Евросоюзом соглашение о гарантиях безопасности для Украины

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заключил с представителями Евросоюза соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Об этом пишет ТАСС.

Документ подписан на полях саммита ЕС, который пройдет 27-28 июня в Брюсселе. Также на мероприятии Украина заключила двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией.

По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, соглашение с ЕС предусматривает военную, финансовую и дипломатическую помощь Киеву.

13 июня президент США Джо Байден и Зеленский подписали на саммите «Большой семерки» соглашение по безопасности между двумя странами, которое рассчитано на 10 лет. В документе указано, что США будут в течение 10 лет предоставлять союзнику военную продукцию, разведданные, а также тренировать солдат Вооруженных сил Украины и развивать военно-промышленный комплекс республики.

Ранее в ПАСЕ приняли решение о поддержке украинцев после СВО.

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