В ЕС раскрыли подробности предстоящего соглашения с Украиной о гарантиях безопасности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что соглашение о гарантиях безопасности с Украиной, которое украинский президент Владимир Зеленский и представители Евросоюза подпишут в ближайшие часы, включает военную, финансовую и дипломатическую помощь Киеву. Об этом пишет ТАСС.

«Этот саммит особенно важный, потому что мы будем подписывать с президентом Зеленским гарантии безопасности, которые охватывают военную, финансовую и дипломатическую [помощь]», — сказал он журналистам по прибытии саммит ЕС, который пройдет 27-28 июня в Брюсселе.

В четверг на заседание Европейского совета прибыл Зеленский. Он напомнил, что на днях Украина начала переговоры по членству в ЕС.

24 июня Боррель заявил, что Евросоюз и Украина собираются до конца июня подписать соглашение о гарантиях безопасности для страны. В этот же день он сообщил, что министры иностранных дел стран — членов Европейского союза приняли решение об использовании доходов от заблокированных активов РФ на закупку оружия для Украины.

Ранее США и Украина подписали соглашение по безопасности до 2034 года.