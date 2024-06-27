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Рябков заподозрил Запад в непонимании угрозы ядерного конфликта

Замглавы МИД Рябков: Запад не понимает растущую угрозу ядерного конфликта

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Западные государства не осознают того, как в мире нарастает угроза ядерного конфликта с участием России. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков, его слова передает ТАСС.

«Законы конфликтов предполагают, что в отсутствие понимания у противника серьезности ситуации нужно применять все более сильнодействующие средства», — сказал он.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства констатировал, что Москва «не видит адекватного восприятия с той стороны того, что происходит».

По словам Рябкова, речь идет не только о непонимании причин начала военной операции на Украине в 2022 году, но и о неправильном восприятии российских оценок «причин и последствий происходящего прямо сейчас».

Дипломат подчеркнул, что «ядерная тема звучит все громче», поскольку Запад привык «ограничиваться глупыми, пустыми обвинениями РФ в распространении дезинформации». По его мнению, западные страны «повторяют одно и то же», «не утруждая себя размышлениями».

Также Сергей Рябков заявил, что Россия уже принимает ответные меры из-за причастности Вашингтона к удару по Севастополю, США должны ощущать предельные риски в этой связи.

Ранее очевидец рассказал о странных ранах у пострадавших севастопольцев.

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