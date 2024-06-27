Гутерриш назвал первую задачу при реформе Совбеза ООН

Реформирование Совета Безопасности (СБ) ООН должно начаться с выделения места постоянного члена для одной из стран Африки. Об этом заявил генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

«В Совете Безопасности нет ни одного постоянного члена от Африки. Это будет очень сложно изменить, однако, безусловно, мы должны начать с чего-то, что позволит достичь консенсуса [по этому вопросу]», — сказал он.

По словам Гутерриша, договоренности по включению представителя от африканских государств можно достичь, опираясь на мнение пяти постоянных членов Совета Безопасности.

«Первым шагом должно стать предоставление, по крайней мере, одного места постоянного члена Совета Безопасности для Африки», — заключил он.

Сейчас в Совбезе ООН пять постоянных членов: Китай, Россия, Великобритания, США и Франция, а также 10 непостоянных членов, избирающихся на двухгодичный срок.

В ночь на 27 июня Гутерриш выразил беспокойство по поводу попытки военного переворота в Боливии и призвал сохранить конституционный порядок в стране.

В заявлении отмечается, что генсек ООН призывает все действующие силы общества, в том числе вооруженные силы, защищать конституционный порядок и сохранять мирную обстановку.

Ранее генсек ООН раскритиковал международную финансовую систему.