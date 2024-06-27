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Путин и президент Конго проводят переговоры в Кремле

В Кремле проходят переговоры Путина и президента Конго Дени Сассу-Нгессо

В Кремле начались переговоры президентов России и Республики Конго Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо. Об этом пишет РИА Новости.

На встрече российский лидер наградил гостя орденом Почета за большой вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений.

«У нас с вами очень хорошие добрые отношения сложились и на межгосударственном, и на личном уровне», — отметил Путин.

Он поблагодарил Дени Сассу-Нгессо за усилия по развитию российско-конголезских отношений как на политическом, так и на торгово-экономическом уровнях.

Президент Республики Конго заявил о желании вывести отношения с Россией на новый уровень и назвал их дружескими и солидарными. Конголезский лидер восхитился храбростью России на международной арене и ее способностью сопротивляться незаконным санкциям.

25 июня президент Конго прибыл в Москву. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Внуково-2, где конголезского лидера встретил заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов. Также политика поприветствовал посол Конго в РФ Давид Мадука.

Ранее в ДР Конго предотвратили государственный переворот.

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