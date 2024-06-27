В ПАСЕ приняли решение о поддержке украинцев после СВО

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение о финансовой поддержке украинцев для возвращения домой после окончания вооруженного конфликта в стране. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что после окончания конфликта граждане Украины, которые будут возвращаться домой жить, смогут получить финансовую помощь от европейских стран.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на заседание Европейского совета. 24 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и Украина собираются до конца июня подписать соглашение о гарантиях безопасности для страны. В этот же день Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран — членов Европейского союза приняли решение об использовании доходов от заблокированных активов РФ на закупку оружия для Украины. 13 июня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали на саммите G7 соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет.

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