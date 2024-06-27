Ле Пен назвала условие, при котором Макрону не удастся отправить войска на Украину

Марин Ле Пен заявила, что президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся отправить войска на территорию Украины, если премьер-министром страны станет председатель ее партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. Ее слова приводит Le Telegramme.

По ее словам, титул верховного главнокомандующего, которым наделен глава государства, является почетным, поскольку именно премьер-министр страны распоряжается казной.

«Барделла не намерен искать поводов для ссоры [с президентом], но он установит красные линии. Что касается Украины, президент не сможет отправить туда французские войска», — заявила Ле Пен.

Ранее Жордан Барделла выступил за продолжение поставок Украине боеприпасов, необходимых ей для обороны, но высказался против передачи оружия, которое может привести к эскалации конфликта. Он также выступил против идеи Эммануэля Макрона об отправке французских войск на территорию Украины.

До этого Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, а также о назначении досрочных выборов в парламент. Первый тур назначен на 30 июня. Второй тур пройдет 7 июля.

Ранее Макрона обвинили в приближении войны с Россией.