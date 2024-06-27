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В США рассказали о рисках прямого вовлечения в конфликт на Украине

Макгрегор: США не должны быть вовлечены в конфликт на Украине напрямую

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Sofiia Gatilova/Reuters

Соединенные Штаты не должны оказаться напрямую втянуты в конфликт на Украине, у Вашингтона нет соответствующих интересов. Об этом в беседе с De Nieuwe Wereld заявил бывший советник шефа Пентагона США Дуглас Макгрегор.

«Никто в здравом уме не должен быть заинтересован в том, чтобы Запад вступал с кем-то в войну. На это нет причин», - подчеркнул он.

По его мнению, у США нет причин «сражаться с русскими» на при каком варианте развития международно-политических отношений.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена ответить на попытки западных стран нанести ей стратегическое поражение в зоне конфликта на Украине, власти просчитывают разные варианты реакции на подобные действия США и стран Европы.

Ранее сообщалось, что США не будут вынуждать Украину идти на территориальные уступки РФ.

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