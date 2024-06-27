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Токаев раскрыл, когда в Казахстане пройдет референдум о постройке АЭС

Токаев: референдум по строительству АЭС в Казахстане пройдет осенью

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Павел Бедняков/РИА Новости

Общенациональный референдум по вопросу будущего строительства АЭС в Казахстане пройдет осенью текущего года. Об этом рассказал президент страны Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения работников СМИ, сообщает Tengrinews.

«Окончательное решение по данному вопросу примет народ [Казахстана]. Референдум состоится нынешней осенью. Правительство позже определит точную дату», — отметил глава государства.

Токаев уточнил, что поручил проработать вопрос строительства атомной электростанции, так как развитие экономики республики «невозможно без стабильного энергообеспечения».

Президент Казахстана выразил уверенность, что для страны, которая занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана, постройка АЭС является логичным вариантом для решения потребностей в чистой энергии.

Осенью 2023 года сообщалось, что для строительства АЭС в Казахстане выбрана территория в Алматинской области.

Среди возможных поставщиков технологий власти рассматривали Китай, Южную Корею, Россию и Францию. Еще тогда Токаев предлагал вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум.

В мае стало известно, что Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве по объединению энергетических систем.

Ранее в Казахстане объяснили, зачем активизировали добычу нефти.

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