Китай призвал НАТО отказаться от ядерного шантажа

Китайская сторона призывает страны НАТО перестать использовать ядерную тему для угроз и шантажа других государств. Об этом заявили в минобороны КНР, представителя ведомства У Цяня цитирует РИА Новости.

«НАТО игнорирует факты и раздувает несуществующую китайскую ядерную угрозу. <...> Мы требуем, чтобы НАТО прекратила распространять ложную информацию, прекратила ядерный шантаж и угрозы», — заявил Цянь.

По его словам, альянс регулярно повышает роль ядерного оружия и увеличивает риск гонки ядерных вооружений, чему рано или поздно должно будет воспрепятствовать международное сообщество. Китайский чиновник предостерег НАТО словами «не стоит идти по ошибочному пути».

18 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с резкой критикой Китая. Он отметил, что КНР стремится поддерживать нормальные отношения с Европой, одновременно оказывая содействие России, но «так больше не может продолжаться».

Ранее стало известно, что страны НАТО пока не знают, какие санкции могут ввести против Китая за поддержку России.