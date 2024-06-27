Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай призвал НАТО отказаться от ядерного шантажа

Минобороны КНР обвинило НАТО в «раздувании» китайской ядерной угрозы

close
100%
Global Look Press

Китайская сторона призывает страны НАТО перестать использовать ядерную тему для угроз и шантажа других государств. Об этом заявили в минобороны КНР, представителя ведомства У Цяня цитирует РИА Новости.

«НАТО игнорирует факты и раздувает несуществующую китайскую ядерную угрозу. <...> Мы требуем, чтобы НАТО прекратила распространять ложную информацию, прекратила ядерный шантаж и угрозы», — заявил Цянь.

По его словам, альянс регулярно повышает роль ядерного оружия и увеличивает риск гонки ядерных вооружений, чему рано или поздно должно будет воспрепятствовать международное сообщество. Китайский чиновник предостерег НАТО словами «не стоит идти по ошибочному пути».

18 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с резкой критикой Китая. Он отметил, что КНР стремится поддерживать нормальные отношения с Европой, одновременно оказывая содействие России, но «так больше не может продолжаться».

Ранее стало известно, что страны НАТО пока не знают, какие санкции могут ввести против Китая за поддержку России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами