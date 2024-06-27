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В МИД РФ рассказали об оставшихся каналах связи с США

Рябков: каналы связей между РФ и США не закрыты по ряду линий

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Каналы связи между Россией и США не закрыты, Москва и Вашингтон взаимодействуют по линии спецслужб и администраций президентов, кроме того, дипведомства также контактируют по своим вопросам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире «Россия 1».

«Каналы коммуникации с Вашингтоном не закрыты… По линии президентских администраций в частности, по линии спецслужб, дипломатические ведомства контактируют по своим вопросам и это тоже происходит регулярно», — подчеркнул он.

Рябков напомнил, что недавно состоялся телефонный разговор главы минобороны РФ Андрея Белоусова и шефа Пентагона Ллойда Остина.

До этого Белоусов и Остин провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг украинского конфликта. Российский министр указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки на Украине в связи с продолжающимися поставками американских вооружений ВСУ.

Ранее сообщалось, что МИД РФ рассматривает вопрос о понижении уровня дипотношений с США.

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