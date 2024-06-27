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Премьер Эстонии подтвердила запрос к ЕС построить укрепления на границе РФ

Каллас подтвердила призыв стран Балтии и Польши построить укрепления рядом с РФ

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Kenzo Tribouillard/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила информацию о том, что ее страна, а также Латвия, Литва и Польша обратились к руководству ЕС с призывом построить линию обороны вдоль границы Европейского союза с Россией и Белоруссией.

По ее словам, соответствующее письмо было направлено, поскольку «существует угроза».

«Нам необходимо построить оборонную инфраструктуру на границе [с Россией и Белоруссией]», — сказала Каллас.

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы Европейского союза с Россией и Белоруссией с целью защиты альянса от военных угроз и «других вредных действий» со стороны Москвы.

В письме лидеров этих стран к руководству ЕС говорится, что появление на границе оборонной инфраструктуры позволит решить вопрос защиты ЕС от военных и гибридных угроз. Под гибридными угрозами понимаются военные и невоенные угрозы, а также дезинформация, кибератаки, экономическое давление и попытки создать миграционный кризис на границе.

Комментируя это обращение, официальный представитель МИД РФ заявила, что такую линию обороны нужно построить «шипами внутрь».

Ранее сообщалось, что Литва введет ограничения на поездки в Россию для ряда госслужащих.

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