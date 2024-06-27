В Британии рассказали о сигнале России Западу с помощью ядерных учений

Россия посылает сигнал Западу, разворачивая ядерные учения ВС РФ. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

«Последние учения проходят на фоне глубоких разногласий между Россией и странами НАТО… что довело отношения Востока и Запада до самой низкой точки со времен кубинского ракетного кризиса 1960-х годов», — говорится в сообщении.

Как отмечает британское издание, Россия проводит учения с применением пусковых подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс». По оценке Daily Mail, в случае дальнейшей эскалации боевых действий комплексы «Ярс» могут быть рассредоточены по большой территории, «что значительно усложнит их выслеживание и уничтожение до запуска».

Как напоминает газета, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что у России есть ресурсы для передачи сигналов Западу в области ядерного сдерживания, однако существует опасность, что Запад может совершить ошибку.

В июне министерство обороны РФ сообщило, что российские и белорусские военные отрабатывают вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами.

Ранее в МИД России оценили перспективы восстановления диалога с НАТО.