В США рассказали о предупреждениях Путина в адрес Запада

Президент России Владимир Путин сделал резкое предупреждение западным странам из-за эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает Responsible Statecraft (RS).

RS отмечает, что по мере того как лидеры НАТО осознают, что одних только денежных вливаний в Украину недостаточно для изменения ситуации на поле боя, в последние недели они находят другие, более опасные пути для эскалации.

«Россия ответила на это серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны и проведением провокационных учений с тактическим ядерным оружием на своей территории, которая граничит с Украиной, с участием Белоруссии», — говорится в статье.

Обозреватель обращает внимание на то, что РФ направила на Кубу военные корабли, в том числе атомную подводную лодку. В публикации указывается, что хоть западные страны и назвали это «блефом», Соединенные Штаты и Канада незамедлительно направили военные корабли в регион. Затем российский президент посетил Пхеньян и подписал пакт о «взаимной безопасности» с КНДР, обязывающий оба государства прийти на защиту друг друга в случае нападения.

RS подчеркивает, что эти события усиливают актуальность поиска политического урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

До этого интернет-издание Asia Times сообщило, что визит президента России Владимира Путина в Северную Корею может нанести ущерб Западу.

Ранее в США заявили, что договором с КНДР Путин бросил вызов Западу.