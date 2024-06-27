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Названа возможная причина звонка шефа Пентагона Белоусову

Политолог Безпалько: МО РФ и Пентагон могли договориться о взаимных ограничениях

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Глава Пентагона Ллойд Остин мог позвонить министру обороны России Андрею Белоусову, чтобы договориться о взаимных военных ограничениях. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv сделал политолог Богдан Беспалько.

«Например, они просят нас не сбивать беспилотники над Черным морем, а в ответ не дают Украине какое-нибудь опасное оружие. Или же соглашаются не наводить ракеты на Крымский мост. Такое вот полуджентельменское соглашение», — сказал Беспалько.

Он добавил, что подобные договоренности — не редкость во время военных конфликтов. К примеру, во время Великой Отечественной войны Советский Союз договорился с Германией о том, что не будет применять зажигательные боеприпасы, а немцы в ответ откажутся от использования химического оружия, напомнил эксперт.

Телефонный разговор между Белоусовым и Остином состоялся 25 июня. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, во время беседы министр обороны США «подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях» продолжающегося конфликта на Украине. Он также отметил, что разговор главы Минобороны РФ и Остина произошел по инициативе американской стороны.

Как позднее сообщили в МО РФ, Белоусов в ходе телефонного разговора с Остином указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Белоусов назвал главную задачу в условиях СВО.

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