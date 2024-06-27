Ситуацию с Ассанжем сочли успешной «криминализацией» журналистики

Заключение и освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа – это результат криминализации журналистики в США, считает председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В беседе с RT он подчеркнул, что для выхода на свободу Ассанжу пришлось признать себя виновным, хотя для многих простых людей он стал примером борьбы за свободу.

«США таким образом преуспели в криминализации журналистики и применении так называемого экстерриториального права, то есть распространении своих законов на граждан других государств», — заявил депутат.

Сделку основателя WikiLeaks с американской прокуратурой он назвал «кабальной», добавив, что на ее фоне свобода прессы во всем мире попадает под угрозу. Однако заключенному пришлось согласиться с условиями, так как в тюрьме у него испортилось здоровье, считает Слуцкий.

«В этих условиях вынуждать признавать вину человека, которую он планомерно отрицал, просто чудовищно», — заключил парламентарий.

Напомним, 24 июня основатель WikiLeaks был освобожден из британской тюрьмы после заключения сделки с прокуратурой США и частичного признания своей вины. Он вышел на свободу после пяти лет заключения и направился в Австралию. Власти США запретили ему въезд в страну без специального разрешения.

Ранее экс-аналитик ЦРУ объяснил причины освобождения Джулиана Ассанжа.