Мэр Тегерана снялся с выборов президента Ирана

Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что снялся с выборов президента Ирана в пользу двух других кандидатов от крыла консерваторов — спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя духовного лидера в Совбезе республики Саида Джалили. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на его социальные сети.

Он отметил, что дошел до конца определенного законом срока предвыборной гонки, однако продолжение курса бывшего президента страны Эбрахима Раиси важнее.

«Прошу Джалили и Галибафа объединиться, не оставлять без ответа законные требования сил революции и не допустить образования третьего правительства Роухани», — написал Закани.

До этого сообщалось, что в Иране завершился отбор кандидатов в президенты. Отбор проводил совет стражей конституции Исламской Республики. По словам официального представителя ведомства Хади Тахана Назифа, список с именами кандидатов направили в министерство внутренних дел Ирана.

14-е выборы главы государства станут внеочередными из-за крушения вертолета Bell предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси.

Ранее сообщалось, что в президенты Ирана решили баллотироваться четыре женщины.