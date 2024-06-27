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Эксперт оценил возможность причастности США к попытке госпереворота в Боливии

Эксперт Хейфец: США вряд ли напрямую могли готовить госпереворот в Боливии

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Claudia Morales/REUTERS

США вряд ли напрямую могут быть причастны к попытке госпереворота в Боливии, при этом Вашингтон отнесся бы положительно в случае прихода новой власти в стране из-за возможности взять под контроль природные ресурсы государства. Об этом в беседе с РИА НовостиРИА Новости заявил профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

«Безусловно, они смотрели бы на это (смену власти в Боливии) благожелательно. Левое правительство Боливии в данном случае им не очень симпатично», — отметил эксперт.

Он добавил, что соответствующее отношение со стороны США к левому правительству Боливии обусловлено крупными запасами лития, который, по словам Хейфеца, достался «в основном китайцам».

Фактор полезных ископаемых Боливии важен для США, однако не настолько, чтобы «прямо сейчас» устроить в стране государственный переворот.

Смена власти, считает Хейфец, если бы ее создали США, закончилась бы «с куда большим размахом».

До этого в МИД РФ заявили, что Россия решительно осуждает попытку переворота в Боливии и выражает непоколебимую поддержку властям страны.

Ранее президент Боливии выступил с заявлением после неудачи госпереворота в стране.

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