Новые санкции против России назвали ударом США по Европе

Очередной пакет антироссийских санкций, введенный Евросоюзом, не окажет негативного эффекта на Россию, зато сильно ударит по европейской экономике, уверен первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. США, по его мнению, пытаются «добивать, как могут» экономику Европы, обязывая себе во вред ужесточать рестрикции.

«Глобально, конечно, ущерба не будет, потому что все отчасти даже уже смеются, потому что понятно, что санкции в первую очередь бьют именно по европейской экономике, по европейским гражданам», — пояснил Ананских в беседе с RT.

Для властей США выгодно, чтобы Европа отказалась от покупки российского сжиженного природного газа, считает парламентарий. Лидеры стран Европы, по его словам, понимают враждебные цели Вашингтона, но не могут им противостоять, так как сильно зависят от Штатов, их политиков и бизнесменов.

«Они тупо подписывают эти меры — уже электропилой пилят сук, на котором они сидят», — заключил Ананских.

Новый, 14-й пакет санкций против России Совет ЕС утвердил на этой неделе. Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ. В числе прочего, компаниям Евросоюза запретили использовать систему передачи финансовых сообщений российского ЦБ, ввели ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта СПГ из РФ.

Также ЕС ввел юридический механизм, позволяющий изымать активы российских компаний. Предполагается, что это мера станет ответом на российские контрсанкции, такие как временное управление дочерними компаниями европейских организаций и аресты активов компаний Евросоюза в России.

Ранее Южная Корея ввела санкции против компаний и судов из РФ.