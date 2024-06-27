Политолог указал на важный нюанс в произошедшем в Боливии бунте

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал попытку госпереворота в Боливии. Он напомнил, что подобные события в этой стране являются традиционными.

«Это у них национальная традиция такая, она же политическая культура. У них с момента основания государства до сего дня (за 200 лет) было 190 переворотов и революций. То есть в среднем чуть реже, чем раз в год», — отметил Перла.

По его мнению, за случившимся бунтом стоят США. Именно по их приказу был устроен хаос в Боливии, считает политолог.

26 июня в Боливии произошла попытка госпереворота. Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига не согласился с увольнением с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию» и освободить политзаключенных. Президент Боливии Луис Арсе из осажденного дворца правительства произвел перестановки в высшем военном командовании и призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии». Спустя несколько часов мятеж угас, военные покинули центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан. По меньшей мере девять человек получили огнестрельные ранения.

Как позднее заявили в МИД России, Москва решительно осуждает попытку переворота в Боливии и выражает непоколебимую поддержку властям страны. Также в министерстве предостерегли от иностранного вмешательства в дела государства.

Ранее Боливия заявила о планах вступить в БРИКС.