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Россиян предостерегли от поездок в Ливан

Посол Рудаков призвал россиян воздержаться от поездок в Ливан

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Армия обороны Израиля

Посольство России в Бейруте рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Ливан до улучшения ситуации на юге страны в связи с обстрелами армии Израиля. Об этом заявил посол РФ в Бейруте Александр Рудаков в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат в первую очередь предложил это гражданам РФ, которые хотели бы приехать в Ливан по каким-то небольшим вопросам.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля, израильские военные в ответ стали бить по территории Ливана.

В ночь на 27 июня израильские ВВС нанесли удары по пяти поселкам на юге Ливана.

Ранее военные Израиля заявили, что могут вернуть Ливан «в каменный век».

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