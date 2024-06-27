Стало известно, когда президент Палестины Аббас может посетить Россию

Президент Палестины Махмуд Аббас может приехать с визитом в Россию в августе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«Приблизительно в августе», — поделился источник, отвечая на вопрос о сроках визита Аббаса в Россию.

До этого постоянный председатель России при ООН Василий Небензя заявлял, что членство Палестины в Организации Объединенных Наций (ООН) запустит переговоры между палестинцами и израильтянами.

Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты ранее наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генеральной ассамблее принять Палестину в ООН.

Аббас заявлял, что власти проанализируют взаимоотношения с Соединенными Штатами в связи с наложением вето на включение страны в ООН.

Аббас подчеркнул, что пересмотр отношений с американскими властями делается в целях гарантии защиты интересов народа Палестины.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.