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В Армении заявили, что скоро могут провести референдум о вступлении в ЕС

Симонян: Армения в ближайшее время может провести референдум о вступлении в ЕС

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Shutterstock

Армения может в ближайшее время провести референдум о необходимости вступления в ЕС. Об этом в беседе с латвийским телеканалом LSM.lv во время визита в Латвию заявил спикер парламента Ален Симонян.

«У нашего общества есть решение — быть частью Евросоюза. Пару дней назад в нашем парламенте была дискуссия — о референдуме… Я думаю, что когда-нибудь в ближайшем будущем у нас будет этот референдум», — подчеркнул спикер (цитата по ТАСС).

Он выразил уверенность, что граждане Армении утвердительно ответят на вопрос о необходимости для страны вступать в Евросоюз.

14 мая премьер-министр страны Никол Пашинян заявил во время дискуссии на Копенгагенском саммите демократии, что власти страны хотели бы вступить в Евросоюз уже в текущем году.

При этом главный научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин отмечал, что Армении для интеграции в Евросоюз необходимо поднять уровень развития экономики и соответствовать определённым стандартам, Пашинян рискует столкнуться с обещаниями Запада, которые не будут выполнены.

Ранее Медведев объяснил, почему Украину и Армению не ждут в ЕС.

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