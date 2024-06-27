МИД РФ рассматривает вопрос о понижении уровня дипотношений с США

Россия рассматривает вопрос о возможном понижении уровня дипломатических отношений с США в будущем, на данном этапе этот вопрос изучается. Об этом в беседе с «Известиями» заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Возможно ли сейчас решение, которое включает понижение уровня дипотношений? Могу сказать, что это — предмет рассмотрения и все это изучается», — подчеркнул замглавы МИД.

Он напомнил, что подобные решения принимаются на самом высоком уровне.

Рябков обратил внимание на то, что Россия в отношениях с Западом ни разу не инициировала подобные шаги, поскольку работа послов РФ в сложившихся международно-политических условиях весьма сложна и ею нельзя пренебрегать.

При этом замглавы МИД подчеркнул, что Россия «не исключает никаких вариантов в будущем».

До этого Рябков заявлял, что созданные в России заделы в сфере ядерного сдерживания гарантируют ее безопасность на десятилетия вперед.

Ранее сообщалось, что США не будут вынуждать Украину идти на территориальные уступки РФ.