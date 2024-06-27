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Мадуро заявил, что президент Боливии вместе с народом победили мятежников

Мадуро: Арсе и народ Боливии не допустили переворота в стране

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Ariana Cubillos/AP

Боливийский народ не допустил переворота в стране. Об этом со ссылкой на слова президента Боливии Луиса Арсе заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает РИА Новости.

Мадуро во время встречи со своими сторонниками в городе Баркисимето сказал, что провел телефонный разговор с Арсе, который отметил, что народ Боливии, миллионы человек на улицах, победил «фашистский государственный переворот».

До этого президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что Гавана приветствует вывод сил мятежников с площади в центре столицы Боливии.

27 июня сообщалось, что в Боливии задержали экс-командующего армией генерала Хуана Хосе Суньигу, который вывел военных на площадь в столице перед зданием правительства. До этого президент Арсе привел к присяге новое командование вооруженных сил.

Ранее боливийские военные окружили площадь перед зданием правительства в столице страны Ла-Пасе.

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