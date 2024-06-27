Путин поздравил Зюганова с юбилеем

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и поздравил его с 80-летним юбилеем. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что 26 июня Зюганов отметил 80-летний юбилей, Путин присвоил политику звание Героя Труда. В поздравительной телеграмме Путин назвал лидера партии опытным и честным политиком, который предан интересам страны.

Также президент отметил действия Зюганова, которые направлены на улучшение благосостояния граждан, укрепление суверенитета РФ и ее положения в мире.

До этого лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не собирается на пенсию, поскольку, по его мнению, люди с таким опытом нужны стране.

Зюганов родился 26 июня 1944 года. С 1960-х годов он работал в структурах комсомола и КПСС. В 1993 году возглавил Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ). С тех пор политик избирался во все восемь созывов Госдумы и несколько раз участвовал в выборах президента РФ.

25 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами на просьбу рассказать, как в Кремле относятся к Геннадию Зюганову накануне его 80-летия, заявил, что людей с днем рождения заранее поздравлять не принято.

Ранее Зюганов высказался о кандидатуре Белоусова на пост министра обороны.