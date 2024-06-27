В Боливии призвали международное сообщество выступить против попытки госпереворота

Министр при президенте Боливии Мария Нела Прада обратилась к мировому сообществу на фоне сообщений о попытке государственного переворота в стране. Об этом сообщает Los Tiempos.

Нела Прада подчеркнула, что Боливия призывает международное сообщество выступить против попытки государственного переворота.

До этого президент Боливии Луис Арсе назвал действия армии в столице страны государственным переворотом и призвал граждан защитить демократию.

В свою очередь, министерство иностранных дел Боливии призвало международное сообщество поддержать правительство президента Арсе на фоне происходящих событий в Ла-Пасе. МИД заявил о «нерегулярной мобилизации» отдельных подразделений боливийской армии, которые «атаковали демократию, мир и безопасность в стране».

Возглавляющий действия военных бывший командующий национальной армией генерал Хуан Хосе Суньига провел беседу с главой государства, после чего покинул здание правительства. После этого чиновники правительства во главе с министром внутренних дел страны Карлосом Эдуардо дель Кастильо забаррикадировали вход в здание.

Ранее президент Арсе заявил, что Боливия готова стать членом БРИКС.