В Ла-Пасе боливийские военные окружили площадь перед зданием правительства 

Боливийские военные ночью окружили площадь перед зданием правительства в столице страны Ла-Пасе. Об этом сообщает газета Deber.

На кадрах видеосъемки с площади Мурильо видно, что кроме вооруженных солдат там находится и бронетехника.

Президент Боливии Луис Арсе призвал военных уважать демократию и заявил о незаконных действиях некоторых армейских частей.

Бывший глава государства Эво Моралес назвал происходящее попыткой военного переворота , которую возглавил генерал Хуан Хосе Суньига. Моралес призвал боливийцев к национальной мобилизации.

До этого президент Арсе заявил, что Боливия готова стать членом БРИКС. Он высказал уверенность, что экономики государств БРИКС смогли нарушить гегемонию США.

6 июня президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот РФ и Боливии имеет потенциал роста.

Ранее сообщалось, что Россия изучает перспективы развития газовой инфраструктуры в Боливии.