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В Австрии недовольны ответными мерами России на высылку журналистов из Вены

МИД Австрии вызвал поверенного России из-за высылки из РФ журналистки

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Depositphotos

Министерство иностранных дел Австрии вызвало поверенного России в Вене из-за высылки из РФ журналистки, шеф-корреспондента московского бюро телеканал ORF Каролу Шнайдер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

«Австрия в среду вызвала представителя России в стране, чтобы выразить протест по поводу того, что она назвала «беспрецедентным» отзывом Москвой аккредитации у австрийского журналиста», — сообщает агентство.

До этого Министерство иностранных дел России предписало главе московского офиса австрийского телеканала ORF Кароле Шнайдер покинуть Россию.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что этот шаг является вынужденным и ответным, так как в Австрии продолжается дискриминация представителей российских СМИ. В МИД также подчеркнули, что Шнайдер сможет вернуться в Россию, когда в Вене изменят свое отношение к российским журналистам.

Ранее в Евросоюзе прокомментировали решение РФ запретить вещание ряда западных СМИ.

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