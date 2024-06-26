В МИД охарактеризовали заявления Южной Кореи о сотрудничестве РФ и КНДР

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко провел встречу с послом Республики Корея в стране Ли До Хуном, в ходе которой назвал недопустимыми заявления Сеула по поводу развития двустороннего сотрудничества Москвы и Пхеньяна. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнул, что попытки южнокорейских властей обвинить РФ и КНДР в создании угрозы миру и безопасности на Корейском полуострове имеют конкретную цель. Речь идет о желании Сеула отвлечь внимание международного сообщества от планов Вашингтона по удержанию гегемонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в том числе путем создания военных блоков.

«[Руденко] призвал власти Республики Корея пересмотреть конфронтационный, по сути, курс, провоцирующий эскалацию обстановки на полуострове, и встать на путь поиска эффективных способов примирения, обеспечения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии», — говорится в заявлении.

Как сказал заместитель главы МИД, в случае отказа Южной Кореи пересмотреть свою политику нынешнее руководство страны будет нести ответственность за разрушение конструктивного партнерства с РФ. При этом он обратил внимание, что Сеул и Москва десятилетиями развивали двусторонние отношения.

19 июня российский президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает развитие сотрудничества во всех областях, включая военную.

Ранее в Республике Корея заявили, что поставки ее оружия на Украину будут зависеть от военного сотрудничества РФ и КНДР.