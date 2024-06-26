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Евросоюз и Украина подпишут соглашение о гарантиях безопасности

ЕС и Украина 27 июня подпишут соглашение о гарантиях безопасности для Киева

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РИА Новости

Европейский союз и Украина 27 июня подпишут соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

24 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и Украина собираются до конца июня подписать соглашение о гарантиях безопасности для страны.

В этот же день Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран — членов Европейского союза приняли решение об использовании доходов от заблокированных активов РФ на закупку оружия для Украины.

13 июня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали на саммите G7 соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет. В документе говорится, что Соединенные Штаты будут в течение 10 лет предоставлять Украине военную продукцию, разведданные, а также тренировать солдат украинской армии и развивать военно-промышленный комплекс страны.

Ранее на Западе признали, что Киеву придется отказаться от вступления в НАТО.

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