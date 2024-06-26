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В Европе утверждают, что нашли способ легального отъема прибыли от активов РФ

Стано заявил, что ЕС решил юридические проблемы отъема прибыли от активов РФ

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Alexandros Michailidis/Shutterstock

Страны Европейского союза решили юридические проблемы отъема прибыли от замороженных активов России для того, чтобы предоставлять Украине военную помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя главы дипломатии ЕС Петера Стано.

«Найден способ выйти из этой проблемы, чтобы действительно иметь возможность использовать доходы, поступающие от российских авуаров. Это можно будет сделать, решение есть, оно существует, ситуация урегулирована, деньги могут выделяться», — заявил Стано на брифинге в Брюсселе.

Таким образом представитель европейской дипломатии ответил на вопрос, существуют ли гарантии того, что эти чрезвычайные доходы могут беспрепятственно использоваться.

До этого директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что в «Большой семерке» абсолютно нет консенсуса насчет изъятия основных замороженных на Западе активов России.

Ранее Австралия отказалась использовать замороженные российские активы.

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