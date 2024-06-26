В МИД РФ прокомментировали призывы в Германии к переговорам между Россией и Украиной

Намерение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) инициировать создание в Европарламенте фракции «Суверенисты», которая призовет к переговорам между Москвой и Киевом, демонстрирует настрой европейских избирателей на реалистичный подход. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы видим эти тенденции, имею в виду реалистичный подход европейских избирателей, по прошедшим только что выборам в Европарламент», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что если планы «Альтернативы для Германии» выльются в конкретную политическую инициативу, то «можно будет констатировать возвращение к здравому смыслу».

23 июня Spiegel сообщал, что «Альтернатива для Германии» намерена основать фракцию «Суверенитисты» в Европарламенте, которая будет выступать за нормализацию отношений с Россией и избавление от гегемонии ЕС.

В мае всех представителей АдГ исключили из фракции «Идентичность и демократия», что стало следствием череды скандалов вокруг политика от АдГ Максимилиана Кра. После этого «Альтернатива для Германии» начала искать варианты формирования альтернативных альянсов в Европарламенте.

Ранее Захарова предостерегла Украину от нового контрнаступления.