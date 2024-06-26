Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия поддержала стремление Грузии восстановить дипломатические отношения

МИД: Россия поддержит грузинские начинания по восстановлению дипотношений

close
100%
Depositphotos

Россия поддержит грузинские начинания по восстановлению между странами дипломатических отношений, прерванных по инициативе Тбилиси после войны в Южной Осетии. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы продолжаем считать, что это (нормализация отношений) отвечает интересам двух наших народов... Поддерживаем любые начинания, которые идут в поддержку российско-грузинской нормализации. В этом контексте приветствуем упомянутую инициативу. Мы готовы идти по этому пути», — заявила Захарова.

Дипломатические отношения с Россией были разорваны Грузией 3 сентября 2008 года. На данный момент все консульские и иные дипломатические услуги оказываются в швейцарских посольствах, где существуют специальные секции.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, между странами существует прямое авиасообщение, сообщение по земле, российские и грузинские граждане свободно могут прибывать на территорию двух стран и находиться там в течение года.

До этого секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия заявил, что Грузии и России необходимо восстановить дипломатические связи и перейти на новый уровень отношений.

Информация о том, что Тбилиси собирается вернуть посольство в Москву и набирает дипломатический персонал для этого появилась в начале июня.

Ранее грузинская партия обратилась к Путину с просьбой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами