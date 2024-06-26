Россия поддержала стремление Грузии восстановить дипломатические отношения

Россия поддержит грузинские начинания по восстановлению между странами дипломатических отношений, прерванных по инициативе Тбилиси после войны в Южной Осетии. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы продолжаем считать, что это (нормализация отношений) отвечает интересам двух наших народов... Поддерживаем любые начинания, которые идут в поддержку российско-грузинской нормализации. В этом контексте приветствуем упомянутую инициативу. Мы готовы идти по этому пути», — заявила Захарова.

Дипломатические отношения с Россией были разорваны Грузией 3 сентября 2008 года. На данный момент все консульские и иные дипломатические услуги оказываются в швейцарских посольствах, где существуют специальные секции.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, между странами существует прямое авиасообщение, сообщение по земле, российские и грузинские граждане свободно могут прибывать на территорию двух стран и находиться там в течение года.

До этого секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия заявил, что Грузии и России необходимо восстановить дипломатические связи и перейти на новый уровень отношений.

Информация о том, что Тбилиси собирается вернуть посольство в Москву и набирает дипломатический персонал для этого появилась в начале июня.

Ранее грузинская партия обратилась к Путину с просьбой.