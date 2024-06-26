Стало известно, что Путин обсудит с президентом Конго Сассу-Нгессо

Президент РФ Владимир Путин 27 июня проведет переговоры с коллегой из Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В настоящее время глава африканского государства находится в Москве с официальным визитом. Ожидается, что во время встречи Путин и Сассу-Нгессо обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях. Кроме того, политики намерены обменяться мнениями по ряду региональных и международных вопросов.

25 июня президент Конго прибыл в столицу РФ. Самолет главы государства приземлился в московском аэропорту Внуково-2, где конголезского лидера встретил заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов. Также политика поприветствовал посол Конго в РФ Давид Мадука.

О том, что Сассу-Нгессо посетит Москву, стало известно еще 18 июня. Первым зарубежную поездку главы государства анонсировал посол Конго в РФ.

До этого министр иностранных дел Конго Жан-Клод Гакоссо провел брифинг с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которого прокомментировал возможность начала мирных переговоров по Украине без участия РФ. Как сказал дипломат, в диалоге обязательно должны участвовать две главные стороны конфликта.

Ранее в Конго предотвратили государственный переворот.