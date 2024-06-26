В Совбезе РФ призвали не подменять нормы международного права иными «правилами»

Нормы международного права должны отражать баланс интересов всех стран, а не подменяться выгодными отдельным державам правилами. Об этом в приветствии участникам Петербургского международного юридического форума написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время перед миром стоит конкретная задача. Речь идет об объединении всего потенциала глобальных структур ради возвращения ценностям права их безусловного авторитета.

«Сделать так, чтобы общепризнанные нормы международного права отражали баланс интересов всех стран и не подменялись пресловутым «порядком, основанным на правилах», который выгоден лишь отдельным государствам», — подчеркнул Медведев.

Замглавы СБ РФ обратил внимание на необходимость восстановить всеобщее уважение к ценностям права. Медведев подчеркнул, что право представляет собой самый прозрачный и объективный инструмент обеспечения безопасности людей.

Также он добавил, что сейчас в мире активно формируется многополярная система международных отношений. При этом РФ является непосредственным участником данного процесса.

Как отметил Медведев, главными силами при изменении текущего мирового порядка стали независимые и стремящиеся к сотрудничеству страны. Эти государства хотят взаимодействовать друг с другом на базе основополагающих принципов международного права и суверенного равенства, уточнил он.

Ранее в Совбезе РФ рассказали, как западные страны пытаются сохранить свое господство в мире.