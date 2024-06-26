В МИД РФ предостерегли Южную Корею от передачи оружия Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предостерегает Южную Корею от передачи вооружения Украине, поскольку такой шаг приведет к необратимым последствиям для двусторонних отношений. Об этом пишет ТАСС.

«В свете озвученных Сеулом планов пересмотреть позицию по вопросу поставок летального оружия киевскому режиму, хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений», — сказала дипломат на полях XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

24 июня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что отношения России и Южной Кореи будут продолжать ухудшаться из-за того, что Сеул бездумно следует политике западных санкций против РФ.

До этого СМИ писали со ссылкой на источник в администрации южнокорейского президента, что объемы военной помощи Украине со стороны Республики Корея будут зависеть от степени развития двусторонних отношений РФ и КНДР.

Ранее в Южной Корее назвали условия для поставок оружия на Украину.