Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ предостерегли Южную Корею от передачи оружия Украине

Захарова предупредила Сеул о необратимых последствиях после передачи оружия ВСУ

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предостерегает Южную Корею от передачи вооружения Украине, поскольку такой шаг приведет к необратимым последствиям для двусторонних отношений. Об этом пишет ТАСС.

«В свете озвученных Сеулом планов пересмотреть позицию по вопросу поставок летального оружия киевскому режиму, хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений», — сказала дипломат на полях XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

24 июня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что отношения России и Южной Кореи будут продолжать ухудшаться из-за того, что Сеул бездумно следует политике западных санкций против РФ.

До этого СМИ писали со ссылкой на источник в администрации южнокорейского президента, что объемы военной помощи Украине со стороны Республики Корея будут зависеть от степени развития двусторонних отношений РФ и КНДР.

Ранее в Южной Корее назвали условия для поставок оружия на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами