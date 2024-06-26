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Мелони не ответила на звонки премьера Греции

Stampa: Мелони со злости не ответила на звонки премьера Греции

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Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не стала отвечать на звонки премьера Греции Кириакоса Мицотакиса после переговоров по распределению постов в новом руководстве Евросоюза. Об этом сообщила газета Stampa, ссылаясь на источники.

«Сказать, что Джорджа Мелони сильно раздражена произошедшим, значит упустить всю глубину личного и политического гнева, который ее сотрудники передают в эти часы», — следует из сообщения.

По версии издания, решение исключить Мелони из переговоров приведет итальянского премьера к смене стратегии. Премьер констатировала, что будущие «посты в Еврокомиссии начали распределять еще до голосования».

Вероятно глава кабмина Италии в итоге воздержится от голосования на ближайшем заседании Европейского совета по выбору нового главы Еврокомиссии (ЕК), заключили в Stampa.

Урсула Фон дер Ляйен претендует на второй срок на посту главы Еврокомиссии. Ей нужно получить минимум 361 голос от депутатов, чтобы официально подтвердить продление полномочий.

В июне Мелони попала в скандал, когда ее речь на саммите в Швейцарии посчитали самой резкой и даже радикальной из-за недочетов в переводе.

Премьер Италии выступала на английском языке, но в синхронном переводе на украинский высказывания о переговорах по Украине перевели так, словно она призвала заставить Россию сдаться и принять выдвигаемые ей условия.

В оригинале же Мелони лишь указала на то, что если бы Киев не получал поддержку от Запада, то и обсуждать условия для переговоров не было бы возможности.

Ранее украинский дипломат сообщил о росте интереса к плану РФ по Украине после саммита.

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