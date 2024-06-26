Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский анонсировал отставки чиновников

Зеленский раскритиковал чиновников во время визита в Покров в ДНР

close
100%
Maksym Muzychenko-Kishka/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать «соответствующие выводы» в отношении некоторых украинских чиновников, которые игнорировали сложную для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуацию на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР), в частности, в Покровске. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Будет серьезный разговор, буду делать в их отношении соответствующие выводы», — сказал Зеленский.

24 июня Зеленский отправил в отставку командующего Объединенными силами армии Украины Юрия Содоля. Вместо него на эту должность назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.

До этого пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки «Хортица» ВСУ Назар Волошин называл Покровское направление самым горячим местом украинского конфликта. По его словам, армия РФ пытается взять под контроль Покровск и трассу на Константиновку, которая имеет большое стратегическое значение для ВСУ.

Ранее на Украине уволили главу Винницкой ОВА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами