Зеленский анонсировал отставки чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать «соответствующие выводы» в отношении некоторых украинских чиновников, которые игнорировали сложную для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуацию на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР), в частности, в Покровске. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Будет серьезный разговор, буду делать в их отношении соответствующие выводы», — сказал Зеленский.

24 июня Зеленский отправил в отставку командующего Объединенными силами армии Украины Юрия Содоля. Вместо него на эту должность назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.

До этого пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки «Хортица» ВСУ Назар Волошин называл Покровское направление самым горячим местом украинского конфликта. По его словам, армия РФ пытается взять под контроль Покровск и трассу на Константиновку, которая имеет большое стратегическое значение для ВСУ.

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