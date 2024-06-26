Последствия нового контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут оказаться для Киева более катастрофическими, нежели после аналогичной попытки год назад. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам дипломата, Украина намерена начать это контрнаступление 7 июля — за день до саммита НАТО в Вашингтоне.

Захарова отметила, что прошлогодний «контрнаступ» превратился в «контрзаступ» и привел к очевидным последствиям для Украины.

«Но, видимо, деньги прошли, заказ принят», — сыронизировала представитель МИД РФ.

20 июня президент России Владимир Путин заявил в беседе с журналистами, что Киев будет пытаться представить новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) как стратегический успех текущего года.

Глава государства отметил, что США и европейские страны определенным образом подталкивают Украину к тому, чтобы она любой ценой опять выдавила российские войска на линию государственной границы.

Ранее подполковник Андрей Марочко заявил, что НАТО готовит ударные группировки ВСУ в Харьковской области для организации контрнаступления.