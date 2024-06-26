Глава города в Республике Крым принял решение покинуть пост

Руководитель администрации города Саки, расположенного в Республике Крым, Александр Овдиенко покинул данный пост. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Сергей Аксенов.

Аксенов рассказал, что 26 июня он провел встречу с Овдиенко. Однако, о чем конкретно они беседовали, в заявлении не уточняется.

«По итогам разговора Александр Дмитриевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — подчеркнул глава Республики Крым.

11 июня мэр города Йошкар-Ола в Республике Марий Эл Евгений Маслов написал заявление об увольнении по собственному желанию. При этом издание «Про Город» отметило, что глава населенного пункта не имеет права самостоятельно принять решение о досрочном сложении с себя соответствующих полномочий.

Сначала его отставку должно было одобрить городское собрание, что и произошло в ходе внеочередной сессии 17 июня. Тогда же депутаты приняли решение назначить Антона Трудинова временно исполняющим обязанности мэра города Йошкар-Ола. Он приступил к работе 18 июня и останется на этом посту до окончания срока полномочий городского собрания седьмого созыва.

Ранее сенатор от Белгородской области Евгений Савченко досрочно сложил с себя соответствующие полномочия.