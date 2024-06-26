Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава города в Республике Крым принял решение покинуть пост

Аксенов: глава крымского города Саки Овдиенко уволился по собственному желанию

close
100%
Администрация г. Саки/VK

Руководитель администрации города Саки, расположенного в Республике Крым, Александр Овдиенко покинул данный пост. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Сергей Аксенов.

Аксенов рассказал, что 26 июня он провел встречу с Овдиенко. Однако, о чем конкретно они беседовали, в заявлении не уточняется.

«По итогам разговора Александр Дмитриевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — подчеркнул глава Республики Крым.

11 июня мэр города Йошкар-Ола в Республике Марий Эл Евгений Маслов написал заявление об увольнении по собственному желанию. При этом издание «Про Город» отметило, что глава населенного пункта не имеет права самостоятельно принять решение о досрочном сложении с себя соответствующих полномочий.

Сначала его отставку должно было одобрить городское собрание, что и произошло в ходе внеочередной сессии 17 июня. Тогда же депутаты приняли решение назначить Антона Трудинова временно исполняющим обязанности мэра города Йошкар-Ола. Он приступил к работе 18 июня и останется на этом посту до окончания срока полномочий городского собрания седьмого созыва.

Ранее сенатор от Белгородской области Евгений Савченко досрочно сложил с себя соответствующие полномочия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами