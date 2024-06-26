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В МИД России заявили о начале важного этапа обмена заключенными с США

Рябков: начат важный процессуальный этап обмена заключенными между РФ и США

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о начале важного процессуального этапа обмена заключенными между РФ и США. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат также отметил, что не в его компетенции прогнозировать временной диапазон, в течение которого будут предприняты какие-либо дальнейшие шаги. По словам Рябкова, США не должны отмахиваться от сигналов России по вопросам обмена заключенными.

В мае замглавы МИД России заявлял, что США затягивают переговоры с РФ по обмену заключенными. По его словам, российское внешнеполитическое ведомства не является непосредственным участником обменов, однако, по его данным, инициативы РФ «до сих пор американской стороной не воспринимаются». В этой связи дипломат призвал Вашингтон сосредоточиться на уже представленных РФ предложениях.

В марте координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что Вашингтон продолжает искать возможности для обмена заключенных с Москвой.

Ранее Белый дом призвали «заполнить тюрьмы российскими шпионами».

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