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В Совфеде заявили, что с приходом нового генсека риторика НАТО не изменится

Сенатор Климов заявил, что с приходом нового генсека риторика НАТО не изменится

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Со сменой генерального секретаря НАТО риторика альянса не изменится, так как организацией управляют из Вашингтона. Об этом в комментарии «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, «реальные владельцы НАТО находятся в Вашингтоне». Они же кастинг устраивали, кого делать генсеком НАТО.

Климов назвал нового главу альянса Марка Рютте «неудачником, который довольно долго управлял страной, а под конец получил вотум недоверия народа». По мнению сенатора, для того, чтобы риторика НАТО поменялась, должны произойти изменения в Вашингтоне.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

26 июня послы НАТО утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря. Он сменит Йенса Столтенберга. Рютте приступит к исполнению своих обязанностей с октября 2024 года.

Столтенберг охарактеризовал своего преемника как сильного лидера и «настоящего трансатлантика». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что должность Рютте ничего не решает в альянсе, где всем заправляют Соединенные Штаты.

Ранее в Кремле назвали НАТО враждебным России альянсом.

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