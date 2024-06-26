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В Кремле прокомментировали освобождение журналиста Ассанжа

Песков об освобождении журналиста Ассанжа: все получили, что хотели

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Kim Hong-ji/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал судебную сделку об освобождении журналиста Джулиана Ассанжа.

«Насколько я понимаю, все получили, что хотели. Нечего добавить, нечего комментировать», — сказал представитель Кремля.

До этого Ассанж официально вышел на свободу и покинул здание Федерального окружного суда США на острове Сайпан.

Федеральный окружной суд США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) признала Ассанжа виновным в преступном сговоре с целью получения и распространения секретной информации. По решению суда, он получил приговор, соответствующий уже отбытому сроку заключения в британской тюрьме.

С 2019 года основатель сайта WikiLeaks находился под стражей в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании после высылки его из посольства Эквадора в Лондоне. В течение более чем пяти лет Вашингтон стремился к его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала усилия, чтобы этого не допустить.

В США ему были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с одним из крупнейших случаев утечки секретной информации в истории Соединенных Штатов.

25 июня в проекте WikiLeaks подтвердили, что Ассанж заключил сделку с прокуратурой США. Его соратники заявили, что кампания в поддержку журналиста создала возможности для ведения продолжительных переговоров с министерством юстиции США. Их итогом тала сделка, которая пока еще окончательно не оформлена.

Ранее брат Ассанжа рассказал, чем тот теперь планирует заниматься.

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