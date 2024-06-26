В МИД РФ допустили ответ России США за атаку по Севастополю

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не исключил возможность военно-технического ответа на действия США в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю. Об этом пишет РИА Новости.

«Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю», — сказал замглавы МИД в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

25 июня Рябков заявил, что реакция и отсутствие осуждения удара ВСУ по пляжу в Севастополе, в результате которого пострадало более 150 мирных жителей, показывает отсутствие нравственных основ у стран Запада. Российский дипломат считает, что западные лидеры и их представители лишены понятия человеческой морали.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре боеприпаса, при этом еще один взорвался в воздухе. Ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверых спасти не удалось.

Ранее посольство США выразило соболезнования в связи с ударами ВСУ по Севастополю.