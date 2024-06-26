Песков рассказал, есть ли сигналы по обмену журналиста WSJ Гершковича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, есть ли продвижение или сигналы по обмену журналиста The Wall Street Journal Эван Гершковича, над которым 26 июня начался суд.

17 июня Песков заявлял, что Россия продолжает вести переговоры с США по поводу обмена американского репортера, однако подробности этого диалога должны оставаться в тайне.

«Сейчас как и ранее нельзя говорить ни о каких сигналах. Тема любит тишину. Что касается процесса, не можем никак комментировать. Эта тема резонансная, в США, но не столь резонансная для нашей страны. Здесь нужно дождаться вердикта (суда — прим. ред.), который будет вынесен», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга 26 июня.

Утром 26 июня журналиста The Wall Street Journal Гершковича доставили в Свердловский областной суд на первое заседание по делу о шпионаже. Он был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы.

По данным ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну. 26 марта 2024 года Гершковичу продлили срок содержания под стражей до 30 июня.

Ранее американский дипломат приехал в Екатеринбург на суд Гершковича.