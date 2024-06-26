Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нынешнее руководство Украины достойно роли инструмента в руках США, однако Европе в таком положении находиться унизительно. Его слова приводит ТАСС.

«Запад, пусть он сам там перебесится, я не знаю, как правильно назвать его состояние, но осознает, наконец, что у него есть собственные интересы, и он не должен быть инструментом в руках Вашингтона», — сказал Лавров.

Он отметил, что нынешняя Украина достойна роли инструмента Вашингтона, «а для Европы это, конечно, унизительно».

До этого Лавров заявил, что Запад прощает «всё и вся» властям на Украине, поскольку они удобны для США с точки зрения борьбы против России.

«Двуличие и попустительство своим подопечным, прощение им всего и вся, включая эти откровенные действия по внедрению нацистской теории и практики, стали обычным только потому, что эти люди устраивают Запад и Соединенные Штаты в качестве инструмента в борьбе против Российской Федерации», - отметил Лавров.

Ранее Лавров раскритиковал призывы Запада вернуть Украину к границам 1991 года.