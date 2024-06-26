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Эксперт усомнился в существовании плана Трампа по Украине

Политолог Перла: никакого плана Трампа по Украине не существует

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Sam Wolfe/Reuters

Никакого плана Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине не существует в природе. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла, комментируя предложение советников кандидата в президенты США заморозить боевые действия и провести границы по линии фронта. По словам эксперта, как Трамп, так и нынешний американский лидер Джо Байден готовы сказать что угодно, лишь бы получить одобрение электората.

«Спокойнее надо относиться к этим заявлениям. Они не для нас делаются», — сказал Перла.

Он подчеркнул, что кто бы не пришел к власти в США, он не будет другом России, поэтому куда разумнее полагаться на свои собственные цели и интересы, двигаясь к поставленной цели.

25 июня агентство Reuters сообщило, что советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Украину американских траншей в случае отказа от переговоров с российской стороной. По словам Флейтца, Украина не должна «официально уступать» территории России. При этом он подчеркнул, что ВСУ уже вряд ли удастся восстановить контроль над всей зоной конфликта в ближайшей перспективе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что в США должны учитывать ситуацию на линии соприкосновения, которая складывается на данный момент.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь призвал США опираться на так называемую формулу мира Владимира Зеленского.

Ранее Билл Гейтс сообщил, что боится победы Трампа на выборах.

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