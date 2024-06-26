Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В НАТО утвердили нового генсека

Послы НАТО утвердили Марка Рютте в качестве нового генсека альянса

close
100%
Mikko Stig/Reuters

Послы НАТО утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря. Об этом говорится в сообщении альянса.

Рютте сменит Йенса Столтенберга. Он приступит приступит к исполнению своих обязанностей с октября 2024 года, пояснили в пресс-службе.

Газета Politico писала, что он должен будет выступить в роли политического противовеса экс-президенту США Дональду Трампу, который может вновь избраться на пост президента Соединенных Штатов в этом году.

Издание напомнило, что Столтенберг пытался наладить отношения с Трампом посредством «политики умиротворения», к примеру, позволив Трампу взять на себя ответственность за помощь в увеличении расходов ряда стран — членов НАТО на оборону. «Эта стратегия может не сработать во время второго срока (Трампа. — Прим. ред.)», — дает оценку Politico.

До этого газета The Washington Post писала, что Рютте, который, вероятнее всего, сменит Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО после того, как президент Румынии Клаус Йоханнис отказался выдвигаться на должность, является идеальным кандидатом на пост для сотрудничества с Дональдом Трампом в случае его возвращения в Белый дом.

Ранее Захарова призвала не питать иллюзий из-за смены генсека НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами